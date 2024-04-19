Нагельсманн может подписать новый контракт со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлит контракт с Немецким футбольным союзом. Специалист заключит новое соглашение до лета 2026 года, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Сборную Германии Нагельсманн возглавил в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024 года.

Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сообщалось, что Нагельсманн — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии».