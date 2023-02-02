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Нагельсманн оценил дебют Канселу за «Баварию»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил дебют защитника Жоау Канселу в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (4:0).

«Он отлично сыграл: был очень изобретателен, вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Было два очень хороших кросса на Томаса Мюллера. Он сделал много заходов из глубины. Я думаю, он раз 15 пытался спринтовать. Он очень хорошо справился», — цитирует Нагельсманна Reuters.

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Жоау Канселу
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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