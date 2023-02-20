Нагельсманн отменил дополнительный выходной для игроков «Баварии»

Игроки «Баварии» не получат дополнительный день выходного после поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата Германии, сообщает Bild.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн обещал футболистам сразу два выходных дня в том случае, если они смогут обыграть «Боруссию». Тем не менее матч завершился поражением мюнхенцев, поэтому дополнительный выходной пришлось отменить.

Нагельсманн хотел предоставить футболистам дополнительный день отдыха из-за напряженного графика в последние недели, но поражение от «Боруссии» заставило отменить эти планы.

«Бавария» сохраняет первое место в турнирной таблице бундеслиге (43 очка), опережая «Боруссию» из Дортмунда и «Унион» по дополнительным показателям.