Нагельсманн отреагировал на назначение Компани тренером «Баварии»

Сегодня, 11:09
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о решении «Баварии» назначить Венсана Компани на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что стороны уже договорились с «Бернли» о сумме компенсации за бельгийского специалиста.
«Бавария» переживает переходный период, и сейчас правильное время для прихода нового молодого тренера — он сможет многое изменить, когда клуб не смог выиграть титул", — цитирует Das Erste Нагельсманна.
По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.
Компани возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 бордовые заняли 19-е место в АПЛ и вылетели в Чемпионшип.