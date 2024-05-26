Нагельсманн отреагировал на назначение Компани тренером «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о решении «Баварии» назначить Венсана Компани на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что стороны уже договорились с «Бернли» о сумме компенсации за бельгийского специалиста.

«Бавария» переживает переходный период, и сейчас правильное время для прихода нового молодого тренера — он сможет многое изменить, когда клуб не смог выиграть титул", — цитирует Das Erste Нагельсманна.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.

Компани возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 бордовые заняли 19-е место в АПЛ и вылетели в Чемпионшип.