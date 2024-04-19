Сегодня, 12:28
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал подписание нового контракта с национальной командой. Соглашение рассчитано до 2026 года.
«Это решение сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны. С помощью успешных и страстных выступлений у нас есть шанс вдохновить всю страну», — цитирует Нагельсманна официальный сайт сборной Германии.
О также добавил, что будет ждать вызова на чемпионате мира вместе со своим тренерским штабом.
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.
Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.