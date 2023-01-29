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Нагельсманн: «Ничья — справедливый итог матча с «Айнтрахтом»

Нагельсманн подвел итоги ничейного матча с «Айнтрахтом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги ничейного матча с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре чемпионата Германии. Он отметил, что команда в многих моментах медленно работала.

Мюнхенский клуб не может победить на протяжении трех матчей бундеслиги.

«Ничья — справедливый результ, хотя мы бы предпочли победить. Мы многое могли бы сделать лучше, особенно с точки зрения быстроты перемещения мяча. Между нашей защитой и первым защитником соперника было огромное расстояние. Когда команда так глубоко обороняется, это нелегко. В итоге это было не лучшее наше выступление и не лучшая серия результатов», — цитирует Нагельсманна пресс-служба команды.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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