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Германия

Сегодня, 16:02

Нагельсманн признался, что ситуация с травмой Нойера осложняет положение «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу состояния голкипера Мануэля Нойера, который в декабре сломал ногу.

«Не очень приятно получать новости о травме Нойера во время отпуска. Мне жаль его и всю команду. Но такое бывает, это жизнь. Сначала он не очень хорошо себя чувствовал, но сейчас ему лучше. Ситуация для нас и правда сложная. Нелегко принять решение о том, что делать дальше», — цитирует игрока «Bayern & Germany» в социальных сетях.

10 декабря Нойер получил травму во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона 2022/2023.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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