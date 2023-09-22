Нагельсманн о назначении в сборную Германии: «Очень хочу принять этот вызов»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии.

«У нас в стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное — то, что происходит несколько десятилетий. Мы должны провести отличный турнир в великой стране. Я очень хочу принять этот вызов. В ближайший год мы будем сплоченной командой», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.