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Германия

Сегодня, 13:05

Нагельсманн о назначении в сборную Германии: «Очень хочу принять этот вызов»

Сергей Разин
корреспондент
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Юлиан Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Германии.

«У нас в стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное — то, что происходит несколько десятилетий. Мы должны провести отличный турнир в великой стране. Я очень хочу принять этот вызов. В ближайший год мы будем сплоченной командой», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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