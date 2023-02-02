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Германия

Сегодня, 03:11

Нагельсманн — о выходе в четвертьфинал Кубка Германии: «Это была очень важная победа»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Майнцем» в 1/8 финала Кубка Германии.

«Это была очень важная победа. То, как мы играли, особенно в первом тайме — не только в футбольном смысле, но и в нашем настрое — было отлично. Мы были хорошо организованы и играли с настоящей агрессией в атаке. Полностью заслужили победу. Я призывал парней к большему риску, и мы пошли на это. Это был правильный призыв, особенно в первом тайме», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».

1&nbsp;февраля. &laquo;Майнц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Бавария» разгромила «Майнц» в 1/8 финала Кубка Германии

Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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«Бавария» разгромила «Майнц» в 1/8 финала Кубка Германии

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