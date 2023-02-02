Нагельсманн — о выходе в четвертьфинал Кубка Германии: «Это была очень важная победа»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Майнцем» в 1/8 финала Кубка Германии.

«Это была очень важная победа. То, как мы играли, особенно в первом тайме — не только в футбольном смысле, но и в нашем настрое — было отлично. Мы были хорошо организованы и играли с настоящей агрессией в атаке. Полностью заслужили победу. Я призывал парней к большему риску, и мы пошли на это. Это был правильный призыв, особенно в первом тайме», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».