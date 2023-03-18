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Сегодня, 18:28

Нагельсманн: «Очень сложно будет найти «крота» в коллективе»

Мария Гусева
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что в команде есть человек, который распространяет тактические заметки команды.

Ранее издание Bild опубликовало тактический план «Баварии» на матч 20-го тура чемпионата Германии против «Бохума» (3:0), который прошел 11 февраля.

«Меня это очень беспокоит, — цитирует Marca Нагельсманна. — Человек, который передает это, вредит каждому из игроков. Чего он ожидает? Я не понимаю, какие у него могут быть мотивы, кроме облегчения задачи противнику. Дело не в деньгах. Очень сложно будет найти «крота» в коллективе. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать, потому что он поступил нечестно».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка в 24 матчах.

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ФК Бавария
ФК Бохум
Юлиан Нагельсманн
Бундеслига
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