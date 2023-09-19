Bild: Нагельсманн возглавит сборную Германии

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии. Как утверждает Bild, контракт с 36-летним специалистом будет рассчитан до окончания Евро-2024.

10 сентября Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.