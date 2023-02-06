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Сегодня, 07:55

Нагельсманн заявил, что Канселу добавил «Баварии» креативности

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру новичка команды Жоау Канселу в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (4:2) Это вторая игра футболиста в мюнхенском клубе.

В этом матче Канселу сделал результативную передачу.

«Еще один впечатляющий матч Жоау. С ним мы обрели дополнительную креативность и вариативность. Его сильная сторона в том, что он может играть в разных формациях и способен делать подачи обеими ногами», — заявил тренер после матча.

Футболист перешел в «Баварию» в январе 2023 года из «Манчестер Сити».

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
Юлиан Нагельсманн
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