Нагельсманн заявил, что Канселу добавил «Баварии» креативности

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру новичка команды Жоау Канселу в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (4:2) Это вторая игра футболиста в мюнхенском клубе.

В этом матче Канселу сделал результативную передачу.

«Еще один впечатляющий матч Жоау. С ним мы обрели дополнительную креативность и вариативность. Его сильная сторона в том, что он может играть в разных формациях и способен делать подачи обеими ногами», — заявил тренер после матча.

Футболист перешел в «Баварию» в январе 2023 года из «Манчестер Сити».