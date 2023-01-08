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Германия

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Нагельсманн заявил, что не обсуждал с игроками «Баварии» вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не обсуждал с командой разочаровывающий вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Я не очень хороший утешитель. Я мог бы полчаса поговорить о плохом, печальном чемпионате мира, но я стараюсь сосредоточиться на том, на что они могут повлиять — в настоящем и в будущем. Я предложил каждому из игроков прийти ко мне, если они захотят что-то обсудить. Но до сих пор никто не пришел, и я оставил их в покое. В их руках добиться большего успеха, чем на чемпионате мира», — сказал Нагельсманн.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Источник: https://sports.ndtv.com/football/julian-nagelsmann-left-players-alone-after-germanys-bad-sad-world-cup-3674798
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ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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