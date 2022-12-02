Нагучев не исключает, что Флик продолжит тренировать Германию

Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» поделился мнением, что сборная Германии утратила ценное качество — добивать соперников.

— Куда же пропал знаменитый немецкий дух?

— В Германии тоже об этом сейчас много говорят. Но, например, Лотар Маттеус после матча с Испанией сказал, что Фюллькруг как раз возвращает немцам их футбольное достоинство. Но в целом соглашусь. Прежнего качества, когда Германия добивала соперников, не хватает.

— От Мусиалы, которому прочат великое будущее, ожидали большего?

— Это один из первых его сезонов на взрослом уровне. Объективно сложно ждать от юноши, которому еще нет и 20 лет, какой-то феерии на чемпионате мира. Да еще и в такой сложной ситуации, в которой оказалась сборная Германии. Да, конечно, он мог проявить себя лучше, но лучше могли проявить себя и все остальные. Думаю, этот ЧМ станет очень хорошим уроком. На Евро-2000 23-летний Микаэль Баллак в составе сборной Германии занял последнее место в группе, а через два года стал вице-чемпионом мира. Можно провести параллели с Мусиалой. Джамал получил сейчас ценный опыт. Юные звезды нередко начинают с поражений. Ничего страшного — жизнь продолжается.

— Значит, вы не считаете это немецкое поколение слабейшим в истории?

— Это не слабейшее поколение. Просто этому составу не хватило системности. Думаю, год пандемии негативно сказался на стройности подготовки. Во время пандемии Немецкий футбольный союз прежде всего думал о том, чтобы сохранить клубы бундеслиги — не дать умереть. Например, «Ганноверу», «Шальке», которые находились на грани банкротства. Они в итоге спаслись. И теперь следующий шаг — это развитие сборной Германии.

— А кто будет тренировать сборную? Флик дал понять, что не собирается уходить.

— Вполне реально, что он останется. Немцы проанализируют этот ЧМ и поймут, что были весьма сюрреалистичные обстоятельства, которые повлияли на такой результат. А именно — слабые 15 минут в матче с Японией и поражение испанцев в последнем туре. Думаю, очень важно дать тренеру поработать. Флик — системный специалист. В «Баварии» он это уже показал. Наверное, покажет и в сборной.