Шупо-Мотинг допустил продление контракта с «Баварией»

Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг допустил продление контракта с мюнхенским клубом.

«Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Но я очень счастлив в «Баварии» и могу представить, что останусь здесь подольше», — сказал футболист в комментарии Sky Sport Germany.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.