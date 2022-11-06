Шупо-Мотинг допустил продление контракта с «Баварией»

Сегодня, 16:10
Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг допустил продление контракта с мюнхенским клубом.
«Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Но я очень счастлив в «Баварии» и могу представить, что останусь здесь подольше», — сказал футболист в комментарии Sky Sport Germany.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования