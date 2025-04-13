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13 апреля, 14:44

Кейн — о ничьей с «Боруссией»: «Это был матч, который мог повернуться в любую сторону»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Боруссией» в матче 29-го тура бундеслиги (2:2).

«Я думаю, мы можем смириться с этим очком. Это был напряженный матч, у обеих команд были моменты. В первом тайме мы действовали уверенно, не пропускали, но и не создавали много моментов. Второй тайм был более открытым, мы больше рисковали и были более уязвимы сзади. Это был матч, который мог повернуться в любую сторону. Он, безусловно, был привлекательным для зрителей», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Кейна.

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«Бавария» с 69 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий на второй строчке «Байер» на шесть баллов. В следующем туре команда на выезде сыграет против «Хайденхайма». Матч состоится 19 апреля.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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