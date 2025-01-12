Кейн: «Моя игра делает меня достойным кандидатом на победу в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит в то, что сможет стать обладателем «Золотого мяча».

В 2024 году награду выиграл испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста мира стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Разумеется, я об этом думаю! И я верю, что смогу. Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как «Бавария» и Англия, претендующие на важные трофеи. Я с детства мечтал о «Золотом мяче», а еще больше — когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, придававшие ему особый блеск. Кто знает, не будет ли у нас нового интервью в 2025 году?» — сказал Кейн в интервью France Football.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Раньше он играл за «Тоттенхэм», вместе с которым дважды становился финалистом Кубка Английской футбольной лиги и один раз — Лиги чемпионов. Также 31-летний форвард является двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2024) в составе сборной Англии.