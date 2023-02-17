0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:19

Нападающий «Баварии» Коман может пропустить матч бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии»

Виталий Косик
Корреспондент
Кингсли Коман.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий мюнхенцев Кингсли Коман возможно пропустит матч 21-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что француз пропустит встречу из-за проблем с икроножной мышцей.

«У нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Нам еще предстоит выяснить, сможет ли Кингсли Коман принять участие в завтрашнем матче. Я предполагаю, что Серж Гнабри завтра сыграет. Нам нужно выпустить самый сбалансированный состав», — заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

26-летний Коман в текущем сезоне провел 21 матч за «Баварию», забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» сыграет в эти выходные в полностью черной форме