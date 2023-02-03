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Германия

Сегодня, 17:51

Нападающий «Баварии» Мане пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что нападающий мюнхенцев Садио Мане не сможет сыграть против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сенегалец получил травму 8 ноября 2022 года в матче 14-го тура бундеслиги против «Вердера» (6:1) и с тех пор не появлялся на поле. Из-за повреждения футболист был вынужден пропустить ЧМ-2022 в Катаре.

«Ожидаю, что Садио вернется во второй половине февраля. Он точно пропустит первый матч против «ПСЖ», — приводит слова Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

Сенегальский форвард выступает за немецкую команду с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

Садио Мане
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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