Садио Мане: «В «Баварии» я чувствую себя по-настоящему счастливым»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал об адаптации в немецком клубе.

«Смена клубов непроста. У меня было восемь позитивных лет в Англии: два в «Саутгемптоне» и шесть в «Ливерпуле». Сейчас я в новой стране, где все другое. Мне все еще нужно адаптироваться, я был готов к этому. Происходит именно то, чего я ожидал. В «Баварии» меня очень хорошо встретили, и здесь я чувствую себя по-настоящему счастливым», — цитирует Tutto Mercato Мане.

30-летний сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» этим летом. Форвард подписал контракт с клубом до 2025 года.

В текущем чемпионате Германии Мане провел 8 матчей, забив 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.