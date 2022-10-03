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Сегодня, 19:24

Садио Мане: «В «Баварии» я чувствую себя по-настоящему счастливым»

Мария Гусева

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал об адаптации в немецком клубе.

«Смена клубов непроста. У меня было восемь позитивных лет в Англии: два в «Саутгемптоне» и шесть в «Ливерпуле». Сейчас я в новой стране, где все другое. Мне все еще нужно адаптироваться, я был готов к этому. Происходит именно то, чего я ожидал. В «Баварии» меня очень хорошо встретили, и здесь я чувствую себя по-настоящему счастливым», — цитирует Tutto Mercato Мане.

30-летний сенегалец перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» этим летом. Форвард подписал контракт с клубом до 2025 года.

В текущем чемпионате Германии Мане провел 8 матчей, забив 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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