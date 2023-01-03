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Германия

Сегодня, 08:12

Нападающий «Боруссии» Аллер вернулся к тренировкам с командой

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер сообщил, что вернулся к тренировочным занятиям с командой.

«Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — написал Аллер в соцсетях.

Летом 2022 года Аллер перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция. 28-летний футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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