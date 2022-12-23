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Германия

Сегодня, 19:05

Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко отреагировал на новость о том, что он отказался от нового контракта с клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко резко отреагировал на новость о том, что он отказался от нового контракта с немецкой командой.

«Я никогда не буду мириться с такой ложью, я просто в шоке. Этим людям должно быть стыдно. Я полностью сфокусирован на второй части сезона с дортмундской «Боруссией». Я никогда не буду значить больше, чем клуб», — цитирует Мукоко итальянский журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Мукоко в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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