Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко продлит контракт с клубом до 2027 года

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко согласился продлить контракт с немецкий клубом. Он заключит новое соглашение до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.
В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Интерес к Юссуфа Мукоко приписывался «Барселоне», «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другим представителям английской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.
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