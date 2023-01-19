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Германия

Сегодня, 21:29

Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко продлит контракт с клубом до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко согласился продлить контракт с немецкий клубом. Он заключит новое соглашение до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Интерес к Юссуфа Мукоко приписывался «Барселоне», «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другим представителям английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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