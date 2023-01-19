Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко продлит контракт с клубом до 2027 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко согласился продлить контракт с немецкий клубом. Он заключит новое соглашение до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Интерес к Юссуфа Мукоко приписывался «Барселоне», «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другим представителям английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.