Нападающий «Боруссии» Аллер вернется к тренировкам в январе 2023 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер в скором времени вернется к тренировкам в немецком клубе, сообщает Bild.

По данным источника, восстановление 28-летнего форварда после второй операции, которая была в конце ноября, проходит хорошо. Ожидается, что Аллер приступит к тренировкам в январе 2023 года.

Сообщается, что футболист займется не только силовыми тренировками, но и будет выполнять простые упражнения с мячом, так как рассчитывает вернуться в оптимальную физическую форму в короткие сроки.

Прошлым летом 28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.