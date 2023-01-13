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Германия

Сегодня, 08:25

Нападающий Мукоко подпишет новый контракт с дортмундской «Боруссией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Germany, в переговорах между двумя сторонами произошел прорыв, и теперь 18-лнтний футболист может подписать новое четырехлетнее соглашение.

Ранее информировалось, что «Барселона» хочет бесплатно подписать Мукоко летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Источник: Sky Germany
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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