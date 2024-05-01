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Сегодня, 19:21

Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер. Не приглашал бы его в «Баварию»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

Сегодня, 1 мая, президент мюнхенцев Герберт Хайнер подтвердил, что в настоящее время клуб ведет активные переговоры с 65-летним специалистом.

«У Рангника где-то получилось, а где-то нет. «Бавария» считает, что он справится. Наверное, он зарекомендовал себя хорошо в Германии, чего нельзя сказать о работе в России. У Рангника ничего не получилось в «Локомотиве» так же, как и в Англии. Трудно сказать, чем руководствуется «Бавария», приглашая Рангника. Я бы его точно не назначил главным тренером такого клуба, потому что он авантюрист, а не тренер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

 
Ральф Рангник. Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?

С июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

На данный момент специалист является главным тренером сборной Австрии.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Бавария
Ральф Рангник
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Президент «Баварии»: «В настоящее время у нас идут активные переговоры с Рангником»