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Сегодня, 10:28

Назначение Нагельсманна может обойтись «ПСЖ» в 10-15 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Назначение Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера может обойтись «ПСЖ» в крупную сумму.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, «Бавария» потребует 10-15 миллионов евро за Нагельсманна в качестве компенсации. Парижане заинтересованы в тренере, но переговоры с мюнхенцами пока не начались. «Бавария» уволила 35-летнего специалиста в марте 2023 года.

3 июня издание L'Equipe сообщило, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье покинет клуб после завершения сезона-2022/23.

Источник: Флориан Плеттенберг
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Юлиан Нагельсманн
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