Немецкий арбитр Дениз Айтекин начал воспитывать тренеров

На 81-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии «Майнц» — «Бавария» (0:4) арбитр Дениз Айтекин показал красную карточку тренеру хозяев поля Бу Свенссону и удалил его из технической зоны. Рефери так отреагировал на сигнал четвертого судьи Мартина Петерсена.

«Тренер громко закричал: «Вы что там все ослепли?!» Это недопустимо. У нас хватает терпения. Но нас нельзя оскорблять. Есть определенный предел», — объяснил после матча Айтекин в интервью Sky. А Свенссон потом принес арбитрам извинения.