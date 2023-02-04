Немецкий арбитр Дениз Айтекин начал воспитывать тренеров

Судейство
Сегодня, 12:56
На 81-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии «Майнц» — «Бавария» (0:4) арбитр Дениз Айтекин показал красную карточку тренеру хозяев поля Бу Свенссону и удалил его из технической зоны. Рефери так отреагировал на сигнал четвертого судьи Мартина Петерсена.
«Тренер громко закричал: «Вы что там все ослепли?!» Это недопустимо. У нас хватает терпения. Но нас нельзя оскорблять. Есть определенный предел», — объяснил после матча Айтекин в интервью Sky. А Свенссон потом принес арбитрам извинения.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования