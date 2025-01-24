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Сегодня, 14:05

Немецкий футбольный союз продлил контракт с Нагельсманном до 2028 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Getty Images
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Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Соглашение рассчитано до 31 июля 2028 года. Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля.

Изначально контракт 37-летнего тренера был рассчитан до завершения чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборную Германии Нагельсманн возглавляет с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и 3 раза проиграла.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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