Немецкий футбольный союз сообщил о продлении контракта с Нагельсманном

Пресс-служба Немецкого футбольного союза подтвердила, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заключил новый контракт. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

36-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024 года.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Ранее СМИ сообщали, что Нагельсманн может вернуться на пост главного тренера «Баварии».