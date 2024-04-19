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Германия

Сегодня, 12:11

Немецкий футбольный союз сообщил о продлении контракта с Нагельсманном

Виктория Кравченко
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters
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Пресс-служба Немецкого футбольного союза подтвердила, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заключил новый контракт. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

36-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024 года.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Ранее СМИ сообщали, что Нагельсманн может вернуться на пост главного тренера «Баварии».

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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