Немецкий предприниматель хочет продать акции «Герты» после громкого скандала

Немецкий предприниматель Ларс Виндхорст хочет уйти из «Герты» и продать акции клуба, сообщает BIld.

По предварительной оценке, ранее бизнесмен вложил в клуб 374 миллиона евро.

Ранее Виндхорст не скрывал, что решил улучшить бизнес-репутацию за счет футбольного клуба.

Уход Виндхорста из клуба связывают с сообщениями Financial Times о том, что ранее он нанимал частную израильскую разведывательную компанию с целью свержения тогдашнего президента клуба Вернера Гегенбауэра.

На текущий момент «Герта» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, одержав лишь одну победу в восьми матчах.

Напомним, что команду возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.