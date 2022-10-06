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Германия

Сегодня, 09:01

Немецкий предприниматель хочет продать акции «Герты» после громкого скандала

Иван Шитик
Корреспондент
В «Герте» может смениться владелец.
Фото ФК «Герта».

Немецкий предприниматель Ларс Виндхорст хочет уйти из «Герты» и продать акции клуба, сообщает BIld.

По предварительной оценке, ранее бизнесмен вложил в клуб 374 миллиона евро.

Ранее Виндхорст не скрывал, что решил улучшить бизнес-репутацию за счет футбольного клуба.

Уход Виндхорста из клуба связывают с сообщениями Financial Times о том, что ранее он нанимал частную израильскую разведывательную компанию с целью свержения тогдашнего президента клуба Вернера Гегенбауэра.

На текущий момент «Герта» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, одержав лишь одну победу в восьми матчах.

Напомним, что команду возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

ФК Герта
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