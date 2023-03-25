Непомнящий прокомментировал увольнение Нагельсмана из «Баварии»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

«Я старый человек и тренером много лет был, но я так и не знаю, какими критериями пользуется работодатель при приеме тренера. И не понимаю, какие критерии при увольнении. Понятно, что работа тренера оценивается по результатам и по тому, прибавляет ли команда или нет. Но это критерий, который трудно измерить.

Это тенденция не сегодняшняя, так всегда было. На моей памяти есть пример Карлоса Билардо. Вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира. Пришел работать в клуб «Севилью» и через четыре игры его уволили. Но раньше в Советском Союзе у тренера была одна и та же команда на протяжении пяти лет. Приходили 1-2 человека. Теперь подбирают игроков не под тренера, а под структуру игры команды», — цитирует «Спорт День за Днем» Непомнящего.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года. Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.