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Сегодня, 12:05

Несостоявшийся новичок «Спартака» получит гражданство Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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25-летний бразилец Рожерио, которого летом хотел заполучить «Спартак», рассчитывает получить в 2024 году итальянское гражданство.

Экс-игрок «Сассуоло», руководство которого публично отказалось вести переговоры с красно-белыми, сейчас выступает за немецкий «Вольфсбург».

«Я бы очень хотел сыграть на чемпионате мира-2026. Сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло. К тому моменту я смогу рассчитывать на вызов со стороны сборной как Бразилии, так и Италии», — заявил Рожерио итальянским СМИ.

ФК Вольфсбург
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
Рожерио
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