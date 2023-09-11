Никлас Зюле может пропустить матч Германии с Францией

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле может пропустить товарищеский матч национальной команды против Франции, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

28-летний футболист покинул расположение сборной, в ближайшее время у него должен родиться второй ребенок. На данный момент неизвестно, сможет ли игрок принять участие во встрече с французами.

Матч Германия — Франция состоится во вторник, 12 сентября и начнется в 22.00 (мск).