Нмеча: «Я счастлив стать частью дортмундской «Боруссии»

Полузащитник Феликс Нмеча прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из «Вольфсбурга».

«Боруссия» — отличный клуб, за которым я слежу с детства. Я счастлив стать частью клуба и постараюсь помочь команде достичь целей в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Я надеюсь, что фанаты дадут мне шанс показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Нмечу.

Контракт 22-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист будет выступать за «Боруссию» под 8-м номером.

Нмеча выступал за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.