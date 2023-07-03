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Нмеча: «Я счастлив стать частью дортмундской «Боруссии»

Мария Гусева
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Полузащитник Феликс Нмеча прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из «Вольфсбурга».

«Боруссия» — отличный клуб, за которым я слежу с детства. Я счастлив стать частью клуба и постараюсь помочь команде достичь целей в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Я надеюсь, что фанаты дадут мне шанс показать себя», — цитирует пресс-служба клуба Нмечу.

Контракт 22-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист будет выступать за «Боруссию» под 8-м номером.

Нмеча выступал за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.

Источник: https://www.bvb.de/News/Uebersicht/BVB-verpflichtet-Felix-Nmecha
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ФК Боруссия (Дортмунд)
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Нмечи