Нойер, Гнабри, Мане и Канселу хотели ухода Нагельсманна из «Баварии»

Игроки «Баварии» разделились из-за отношения к уходу Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба, сообщает Bild.

По информации источника, многие футболисты поддержали увольнение 35-летнего немца. Среди них Мануэль Нойер, Жоау Канселу, Серж Гнабри, Садио Мане и Джамал Мусиала. При этом Джошуа Киммих, Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано, Леон Горецка и Банджамен Павар выступали против ухода Нагельсманна.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Нагельсманна и о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером клуба.