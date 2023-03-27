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Сегодня, 17:18

Нойер, Гнабри, Мане и Канселу хотели ухода Нагельсманна из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Баварии» разделились из-за отношения к уходу Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба, сообщает Bild.

По информации источника, многие футболисты поддержали увольнение 35-летнего немца. Среди них Мануэль Нойер, Жоау Канселу, Серж Гнабри, Садио Мане и Джамал Мусиала. При этом Джошуа Киммих, Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано, Леон Горецка и Банджамен Павар выступали против ухода Нагельсманна.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Нагельсманна и о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером клуба.

Джошуа Киммих
Жоау Канселу
Мануэль Нойер
Садио Мане
Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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