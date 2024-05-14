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Сегодня, 08:44

Нойер и Мюллер хотят уговорить руководство «Баварии» оставить Тухеля

Виктория Кравченко
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Некоторые игроки «Баварии» надеются, что главный тренер Томас Тухель останется в команде на следующий сезон, сообщил журналист Керри Гау в своих соцсетях.

По данным источника, на том, чтобы специалист не покидал свой пост, настаивают Мануэль Нойер и Томас Мюллер. Они пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля. Его ассистенты, особенно англичанин Энтони Бэрри, очень популярны среди игроков.

«Бавария» уже объявила, что Тухель покинет команду в конце сезона. Сообщалось, что главным кандидатом на замену является Ханс-Дитер Флик. Однако сторонам пока не удается договориться.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 72 очка.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
ФК Бавария
Томас Тухель
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