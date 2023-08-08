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Сегодня, 04:34

Нойер может вернуться на поле только в 2024 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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В «Баварии» обсуждают сроки возвращения голкипера Мануэля Нойера на поле. Как сообщает Bild, внутри клуба считают, что 37-летний немец сможет играть не раньше 2024 года.

Игрок уже приступил к восстановлению после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, но ему еще необходимо время, поэтому «Бавария» может подписать нового вратаря этим летом.

В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и выбыл до конца сезона.

В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо. Он сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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