Нойер может вернуться на поле только в 2024 году

В «Баварии» обсуждают сроки возвращения голкипера Мануэля Нойера на поле. Как сообщает Bild, внутри клуба считают, что 37-летний немец сможет играть не раньше 2024 года.

Игрок уже приступил к восстановлению после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, но ему еще необходимо время, поэтому «Бавария» может подписать нового вратаря этим летом.

В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и выбыл до конца сезона.

В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо. Он сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.