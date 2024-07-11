Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:23

Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года

Мануэль Нойер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду до чемпионата мира 2026 года, сообщает Kicker.

На чемпионате Европы-2024 Нойер сыграл 5 матчей, пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.

Вратарь дебютировал за сборную Германии летом 2009 года. Вместе с национальной командой футболист становился чемпионом мира в 2014 году, а также бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

38-летний голкипер на клубном уровне выступает за «Баварию», контракт с которой рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
Обсудить
Читайте также
Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед полуфиналом
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Киммих вошел в шорт-лист «ПСЖ»