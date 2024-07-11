Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду до чемпионата мира 2026 года, сообщает Kicker.

На чемпионате Европы-2024 Нойер сыграл 5 матчей, пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.

Вратарь дебютировал за сборную Германии летом 2009 года. Вместе с национальной командой футболист становился чемпионом мира в 2014 году, а также бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

38-летний голкипер на клубном уровне выступает за «Баварию», контракт с которой рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.