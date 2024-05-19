Нойер опроверг, что лидеры «Баварии» просили Тухеля остаться

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер опроверг информацию о том, что некоторые игроки команды пытались убедить главного тренера Томаса Тухеля не покидать команду.

«Нет, это неправда. Об этом говорили ежедневно, но слухи были абсолютно неверны. Мы с Томасом [Мюллером] не ходили к тренеру. Я очень доволен тем, как он работал с нами и думал, что так могло бы продолжаться и дальше», — сказал Нойер Bild.

Он добавил, что не дело игроков давать советы тренеру и его штабу.

Ранее сообщалось, что игроки команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство оставить 50-летнего специалиста.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.