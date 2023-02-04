0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:58

Нойер — об увольнении Тапаловича: «Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на решение руководства клуба отправить в отставку тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость стала неожиданностью и для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног. Этот удар настиг меня, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать закаленным. Но то, что произошло сейчас, это асболютно другой уровень. Все ребята во вратарской группе были словно разбиты на части. Люди рыдали. Я думаю, этим все сказано. Тони любили все», — цитирует The Athletic Нойера.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бундеслига, 19-й тур: «Вольфсбург» против «Баварии», «Боруссия» Д — «Фрайбург»

Оливер Кан раскритиковал Нойера за слова про увольнение тренера вратарей «Баварии»