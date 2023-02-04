Нойер — об увольнении Тапаловича: «Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на решение руководства клуба отправить в отставку тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость стала неожиданностью и для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног. Этот удар настиг меня, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать закаленным. Но то, что произошло сейчас, это асболютно другой уровень. Все ребята во вратарской группе были словно разбиты на части. Люди рыдали. Я думаю, этим все сказано. Тони любили все», — цитирует The Athletic Нойера.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.