Нойер получил травму в сборной Германии и не сыграет против Франции и Нидерландов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.

37-летнему вратарю диагностировали повреждение левой приводящей мышцы. Он не сыграет за сборную в матчах против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).

Нойер в октябре прошлого года вернулся в строй после перелома ноги, из-за которого не играл 9 месяцев в 2023 году.

В текущем сезоне голкипер провел 24 матча за «Баварию», пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.