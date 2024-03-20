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Германия

20 марта, 19:24

Нойер получил травму в сборной Германии и не сыграет против Франции и Нидерландов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мануэль Нойер.
Фото Reuters
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.

37-летнему вратарю диагностировали повреждение левой приводящей мышцы. Он не сыграет за сборную в матчах против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).

Нойер в октябре прошлого года вернулся в строй после перелома ноги, из-за которого не играл 9 месяцев в 2023 году.

В текущем сезоне голкипер провел 24 матча за «Баварию», пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.

Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
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