Нойер получил травму в сборной Германии и не сыграет против Франции и Нидерландов

20 марта, 19:24
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.
37-летнему вратарю диагностировали повреждение левой приводящей мышцы. Он не сыграет за сборную в матчах против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).
Нойер в октябре прошлого года вернулся в строй после перелома ноги, из-за которого не играл 9 месяцев в 2023 году.
В текущем сезоне голкипер провел 24 матча за «Баварию», пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.