Нойер: «Именно так «Бавария» хочет играть»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Реакция и то, как мы это сделали, были верными. Мы снова способны играть так, и именно так мы хотим играть в Пльзене. Если получится, отправимся в Дортмунд в хорошем настроении и постараемся одержать победу. Я чувствую себя хорошо, учитывая доминирование сегодня», — цитирует пресс-служба клуба Нойера.

Команда Юлиана Нагельсмана прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.