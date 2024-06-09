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Сегодня, 14:01

Нойер прокомментировал свою ошибку в матче Германия — Греция

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о своей ошибке, допущенной в товарищеском матче с Грецией (2:1).

«В таких ситуациях всегда виноват не один человек, но сейчас я обращаю внимание исключительно на себя. Мне следовало действовать лучше, отбивая мяч», — цитирует Нойера RTL.

Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поддержал Нойера.

В этой встрече на 34-й минуте в ворота Германии забил вингер греческой сборной Георгиос Масурас.

В групповом турнире Евро-2024 Германия сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Мануэль Нойер
Сборная Германии по футболу
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Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки в товарищеском матче со сборной Греции