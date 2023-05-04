Нойер рассказал о своем восстановлении после травмы

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что голкипер прогрессирует внушительными темпами и поступательно идет на поправку. К новому сезону он подойдет в полной готовности.

«У меня все хорошо. Я счастлив, что могу каждый день приезжать в тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит очень хорошо, мы довольны. Последние тесты тоже были хорошими. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично. Вратарские упражнения, которые я пока выполняю в помещении, проходят хорошо. Я уже могу ездить на велосипеде без каких-либо проблем, а также выполнять большинство силовых упражнений. Мы каждый день видимся с моими партнерами по команде и много общаемся друг с другом. Теперь мы снова взяли все в свои руки. Я уверен, что мы станем чемпионами Германии», — сказал Нойер в интервью клубному телевидению «Баварии».

36-летний немецкий голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 58 очков за 27 туров.