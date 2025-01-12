Нойер сообщил, что скоро продлит контракт с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В ближайшее время он продлит контракт с командой.

«Я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», — цитирует Нойера Sport1.

Голкипер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он стал 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов. Нынешнее соглашение 38-летнего футболиста с баварцами рассчитано до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Нойер провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 13 раз сыграв на ноль.