Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:35

Нойер сообщил, что скоро продлит контракт с «Баварией»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В ближайшее время он продлит контракт с командой.

«Я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», — цитирует Нойера Sport1.

Голкипер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он стал 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов. Нынешнее соглашение 38-летнего футболиста с баварцами рассчитано до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Нойер провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 13 раз сыграв на ноль.

Мануэль Нойер
Читайте также
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
Сегодня
Вчера
Неделя