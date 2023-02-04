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Германия

Сегодня, 10:57

Нойер уверен, что сможет вернуться в сборную Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свое будущее в национальной команде после полученной им травмы ноги.

«Мы общались с Ханси Фликом. Также я разговаривал с Андреасом Кроненбергом, моим тренером в национальной команде. Ханси, конечно, предполагает, что я вернусь, и я сделаю всё для этого. Я уверен, что смогу это сделать. Конкуренция с тер Штегеном и Траппом? Тот, кто будет лучшим, тот и будет играть. Если я хочу играть, то я должен быть лучшим. Так было всегда», — приводит слова Нойера The Athletic.

10 декабря вратарь сломал ногу во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона-2022/23.

36-летний вратарь дебютировал за национальную команду в 2009 году в матче с Китаем. Всего за сборную Германии он провел 117 матчей, пропустил 113 мячей и 48 раз отстоял на ноль.

Мануэль Нойер
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Сборная Германии по футболу
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