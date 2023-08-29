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Сегодня, 06:12

Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией» в общей группе

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний немец вернулся к тренировкам впервые после травмы, полученной в декабре 2022 года. Голкипер занимался вместе с игроками, не вышедшими в старте в матче против «Аугсбурга».

В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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