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3 апреля, 15:40

Нойер вернулся к тренировкам с мячом впервые после травмы икроножной мышцы

Сергей Ярошенко
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам с мячом впервые после травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

«В четверг капитан «Баварии» вновь смог выполнить на поле специальные упражнения для вратарей. Во время индивидуального занятия с тренером вратарей Михаэлем Рехнером вратарь впервые тренировался с мячом с тех пор, как две недели назад во время программы реабилитации у него возникла реакция в икроножных мышцах после разрыва мышечного волокна», — говорится в заявлении клуба.

В начале марта 39-летний немец получил повреждение икроножной мышцы во время празднования одного из голов в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (3:0).

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
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