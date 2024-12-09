Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что вратарь Мануэль Нойер из-за травмы пропустит ближайшие игры команды. Его возвращение на поле ожидается в январе.

38-летний футболист получил перелом ребра в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Байера» (0:1), который прошел 3 декабря.

«Он сломал ребро. Вероятно, в этом году больше не сыграет. Главное, чтобы он поправился. Надеюсь, Ману вернется в январе», — цитирует Компани пресс-служба мюнхенского клуба.

В матче против «Байера» Нойер сфолил на защитнике леверкузенцев Джереми Фримпонге за пределами штрафной и был удален на 17-й минуте. Он впервые в своей карьере получил красную карточку.