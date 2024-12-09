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Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что вратарь Мануэль Нойер из-за травмы пропустит ближайшие игры команды. Его возвращение на поле ожидается в январе.

38-летний футболист получил перелом ребра в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Байера» (0:1), который прошел 3 декабря.

«Он сломал ребро. Вероятно, в этом году больше не сыграет. Главное, чтобы он поправился. Надеюсь, Ману вернется в январе», — цитирует Компани пресс-служба мюнхенского клуба.

В матче против «Байера» Нойер сфолил на защитнике леверкузенцев Джереми Фримпонге за пределами штрафной и был удален на 17-й минуте. Он впервые в своей карьере получил красную карточку.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2024/12/manuel-neuer-out-injured-rib
Венсан Компани
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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